Евроконтроль: Через 20 лет аэропорты Европы будут сильно перегружены

Брюссель, , 08:10 — REGNUM Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) пришла к выводу, что через 20 лет европейские аэропорты ожидает катастрофическая загруженность. Результаты исследования приводит накануне, 4 августа, телеканал RTBF.

Согласно результатам этого исследования, к 2040 году авиарейсов в Европе станет больше на 4 млн, а пассажиропоток увеличится на 360 млн пассажиров в год.

Такой рост неминуемо приведет к росту более чем в семь раз количества опозданий авиарейсов более чем на один час. Это напрямую затронет полмиллиона человек.

Главной причиной рост авиаперевозок по мнению Евроконтроля является стремительное развитие компаний-лоукостеров.

Чтобы избежать предстоящего коллапса Евроконтроль видит несколько вариантов решения проблемы. Во-первых, можно ещё больше расширить существующие аэропорты, которые и без того являются гигантскими сооружениями.

Во-вторых, можно сократить общее число рейсов, но при этом существенно увеличить вместимость самих самолётов. Это потребует некоторых новаций в области авиастроения.

Третьим вариантом решения проблемы является развитие сети малых региональных аэропортов, куда бы можно было перенаправлять потоки пассажиров.