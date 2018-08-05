Украина посчитала убытки от потери имущества в Крыму и Донбассе

Киев, , 00:51 — REGNUM Предприятия Украины понесли убытки в десятки миллиардов гривен от потери своего имущества в Крыму и Донбассе, заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян телеканалу «112».

Он подчеркнул, что такая сумма получилась после подсчетов, сколько Украина могла бы заработать, если бы использовала инфраструктуру и госимущество в Крыму и Донбассе. В эти подсчеты входит имущество морских портов, а также госкомпаний «Укрзализныца», «Укроаэрорух» и «Укрпочта».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко заявил, что повышение цен на газ на Украине может привести страну к дефолту.

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