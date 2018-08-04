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Приграничье Китая расширяет торговлю с Россией

Экономика

Основной статьей поставок с российской стороны остается сырая нефть

Приграничье Китая расширяет торговлю с Россией
NocturneNoir
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Харбин, Китай, 4 августа 2018, 09:48 — REGNUM  Более, чем на 48% или почти до 53,5 млрд юаней в годовом исчислении вырос товарооборот приамурской северо-восточной провинции Хэйлунцзян с Российской Федерацией, сообщает 3 августа Синьхуа со ссылкой на сведения, предоставленные таможней провинциального административного центра Харбина.

Пограничное положение провинции, сопредельной с рядом субъектов РФ, позволяет ей находиться в числе лидеров в КНР по обмену товарами с нашей страной. При этом наблюдается явный перекос торгового баланса в пользу России, экспорт в которую из китайского приграничья составил 3,7 млрд юаней, а импорт — почти 49,7 млрд

Ключевой статьей российского экспорта в КНР, идущего через таможенные пункты Хэйлунцзяна, составляет нефть, увеличение поставок которой связано с ее подорожанием на мировых рынках. Кроме того, с 1 января текущего года в коммерческую эксплуатацию введена вторая ветка российско-китайского нефтепровода Мохэ — Дацин, расширяющая потенциал перекачки российской нефти в КНР вдвое — с 15 млн до 30 млн тонн в год.

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Российско-китайские отношения
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