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Концерн «Калашников» нарастит на 15% производство оружия на «Ижмаше»

Экономика

На площадке «Ижмаш» концерн производит большую часть боевого стрелкового оружия

Концерн «Калашников» нарастит на 15% производство оружия на «Ижмаше»
Автомат Калашникова

Ижевск, 4 августа 2018, 09:43 — REGNUM  Производство стрелкового оружия на площадке «Ижмаш» концерна «Калашников» к концу 2018 года вырастет на 15%, сообщает 4 августа ИНТЕРФАКС-АВН со ссылкой на заявление управляющего директора концерна Дмитрия Тарасова.

По его словам, в 2018 году ожидается 15%-ный прирост производства по сравнению с 2017 годом. При этом, отметил Тарасов, рост на 10% отмечен уже в первом полугодии текущего года, тогда как основные отгрузки военной продукции обычно производятся во втором полугодии.

«Обычно отгрузки во всех оборонно-промышленных компаниях все-таки проходят во второе полугодие. Поэтому там мы ожидаем очень больших отгрузок», — цитирует агенство слова Дмитрия Тарасова.

Кроме того, Тарасов заявил, что «уже просматриваются некоторые контракты» на 2019 год.

Стоит отметить, что «Ижмаш» является основным производителем боевого стрелкового оружия в структуре концерна «Калашников».

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Военно-промышленный комплекс
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