ЦБ РФ начал рассматривать жалобы на восстановление деловой репутации

Москва, , 09:14 — REGNUM В комиссию Банка России по восстановлению деловой репутации по данным на 1 июля поступила 101 жалоба на решения регулятора о признании финансистов не соответствующими требованиям законодательства. Об этом сообщили в регуляторе.

Отмечается, что указанная комиссия была создана в связи с нововведениями в законодательстве РФ, »предусматривающими, что деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если установлена его непричастность к принятию решений, повлекших негативные последствия для финансовой организации».

В Центробанке РФ сообщили, что по 33 жалобам было отказано в удовлетворении, а 28 финансистов смогли восстановить свою репутацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что Центробанк РФ планирует в сентябре объявить конкурс на покупку Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), который ЦБ взял на санацию в апреле.

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