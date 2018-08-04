АПК Челябинской области вырвался на второе место в России

Челябинск, , 06:36 — REGNUM В Челябинской области за январь-июнь 2018 года агропромышленный комплекс региона вырвался на второе место по выпуску мяса птицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

По производству свинины регион находится на восьмом месте по стране, а куриных яиц — на четвёртом. На территории области производится 29% всех изготавливаемых в России макаронных изделий, 7,5% крупы, 4,8% свинины, 7,6% муки, как пшеничной, так и ржаной.

В целом индекс выпуска продуктов питания за 2017 год оказался на уровне 102,9%. В сравнении с 2016 годом производство сухих каш выросло в 12,5 раз, колбас — на 14%; масла растительного на 64%, сливочного — на 20%, а круп — на 19,4%.