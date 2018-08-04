Минсельхоз: цены на зерно будут только расти

Челябинск, , 06:08 — REGNUM Цена на зерно в России будет только расти. Об этом на прошедшем в Челябинске заседании Совета по экономической политике при уральском полпреде заявил глава департамента растениеводства Минсельхоза России Пётр Чекмарёв.

Одной из причин этого является снижение прогноза по уборке зерна в 2018 году. Урожайность, по прогнозам, на 7 центнеров меньше 2017 года.

Цены, соответственно, идут вверх. Тонна пшеницы третьего класса уже стоит примерно 11 тыс. рублей, и это не предел.

Читайте ранее в этом сюжете: Минсельхоз РФ понизил прогноз по урожаю зерна‍ до 110 млн тонн