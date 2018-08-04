В Уральском ФО будут наращивать долю производства зерна

Челябинск, , 05:52 — REGNUM В регионах Уральского федерального округа намерены наращивать долю производства зерна. Об этом на заседании Совета по экономической политике при уральском полпреде заявил зам. полпреда Александр Моисеев.

Он подчеркнул, что на Урале развиты сельхозмашиностроение, животноводство и растениеводство. При этом, по его словам, валовый сбор зерновых находится на отметке 5%. Это от всего объёма зерна, которое производится в России.

Сейчас перед сельскохозяйственными субъектами УрФО стоит задача наращивать долю на общероссийском рынке зерна. Делать это необходимо в том числе с помощью вовлечения залежных земель. Также к сотрудничеству нужно привлекать крупные агропромышленные холдинги.