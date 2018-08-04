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В Челябинской области за 5 лет удвоили объём сельхозпродукции

Экономика

И отправляют зерно в Китай

В Челябинской области за 5 лет удвоили объём сельхозпродукции
Benjamín Núñez González
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Челябинск, 4 августа 2018, 05:33 — REGNUM  В Челябинской области с 2013 года был удвоен объём сельхозпроизводства. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

В 2017 году в денежном выражении выпуск сельхозпродукции достиг 126 млрд рублей, уточнил Дубровский.

Это произошло в том числе за счёт увеличения посевных площадей. В 2018 году было засеяно более 1,9 млн га. Также среди повлиявших факторов он назвал импортозамещение.

В 2018 году планируют собрать не менее 1,7 млн тонн зерна. Однако Дубровский назвал потенциалом региона большую цифру — более 2 млн. По его словам, зерно востребовано, в том числе, и за рубежом — с 2017 года начались его поставки в Китай.

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Сельское хозяйство
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