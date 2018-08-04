ФНС: специальный налоговый режим снизит нагрузку на самозанятых

Москва, , 02:22 — REGNUM Введение специального налогового режима для самозанятых поможет снизить на них налоговую нагрузку, заявил замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрий Сатин журналистам.

Он отметил, что сейчас самозанятые должны ежегодно подавать декларацию о доходах, платить НДФЛ по ставке 13% или зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Это, по его словам, требует сдачу отчетности и уплату страховых платежей в фонды. Новый налог в 4% не только снизит налоговую нагрузку на самозанятых, но и освободит их от уплаты страховых платежей и подачи отчетности.

Как сообщало ИА REGNUM, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков заявил, что государство, предлагающее самозанятым легализацию и ожидающее получить деньги в качестве налоговых поступлений, ничего не предлагает взамен. Это, по его мнению, приведет к тому, что значительная часть самозанятых будет уклоняться от легализации своей деятельности.

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