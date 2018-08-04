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Тренд негативный: Нефть продолжает терять в цене

Экономика

Brent стоит $73,21 за баррель

Лондон, 4 августа 2018, 02:16 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжили падение после небольшого роста 2 августа и стаблилзации 3 августа, передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent потеряла в цене 24 цента и оценивается в $73,21 за баррель. Нефть WTI снизилась на 47 центов до $68,49 за баррель.

При этом за прошедшую неделю нефть Brent упала в цене на 1,5%, нефть WTI — на 1%. За июль падение нефтяных цен составило 6% для Brent и 7% для WTI — последний раз такой резкий спад наблюдался в июле 2016 года.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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