Верховный суд России пересмотрит дело 18-летней экстремистки

Москва, , 02:13 — REGNUM Верховный суд России истребовал материалы для пересмотра дела Анны Павликовой, обвиняемой в экстремистской деятельности в составе группы «Новое величие», сообщает «Говорит Москва».

Адвокат Павликовой сообщила, что пересмотр дела дает большие шансы изменить меру пресечения более мягкий вариант, такой как домашний арест или подписка о невыезде.

Напомним, Анна Павликова находится под арестом с 16 марта по обвинениям в организации экстремистской группы и участии в нем. На момент задержания Павликова являлась несовершеннолетней. Всего по делу «Нового величия» проходит девять человек, четверо из которых находятся под домашним арестом, а пятеро — в СИЗО.