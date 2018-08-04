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Верховный суд России пересмотрит дело 18-летней экстремистки

Экономика

Адвокат надеется на смягчение наказания

Москва, 4 августа 2018, 02:13 — REGNUM  Верховный суд России истребовал материалы для пересмотра дела Анны Павликовой, обвиняемой в экстремистской деятельности в составе группы «Новое величие», сообщает «Говорит Москва».

Адвокат Павликовой сообщила, что пересмотр дела дает большие шансы изменить меру пресечения более мягкий вариант, такой как домашний арест или подписка о невыезде.

Напомним, Анна Павликова находится под арестом с 16 марта по обвинениям в организации экстремистской группы и участии в нем. На момент задержания Павликова являлась несовершеннолетней. Всего по делу «Нового величия» проходит девять человек, четверо из которых находятся под домашним арестом, а пятеро — в СИЗО.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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