В Москве китайцам доверили построить еще один участок метро

Москва, , 00:16 — REGNUM Участок линии метро в Троицк в Москве будет строить китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC), сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Поясняя ситуацию с выбором компании-строителя, чиновник сказал, что CRCC уже строит у Москве часть линии метро от проспекта Вернадского до Аминьевского шоссе. По словам заместителя московского мэра, власти одобрили предложение китайцев использовать их тоннелепроходческие щиты.

«Мы прошли экспертизу, буквально через два-три месяца приступим к строительству, сейчас уже идет подготовка площадок, стартовых котлованов, и мы договорились с китайцами, что будем заключать контракт на проходку части линии от станции «Улица Новаторов» до поселка Коммунарка», — пояснил Хуснуллин.

Напомним, CRCC — это вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китае, в мире она — на третьем месте. В Китае ее деятельность контролируется Государственным советом страны.

В конце января 2017 года московские компании «Мосинжпроект» и ООО «СиАрСиСи Рус» заключили с ней контракт на строительство трех станций метро Третьего пересадочного контура. Строительство должно быть завершено в конце 2019 года.

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