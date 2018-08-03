Путин подписал закон о повышении НДС до 20%

Москва, , 23:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 18% до 20%. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом предусматривается сохранение действующей льготной ставки в размере 10% НДС для товаров социального назначения, в том числе продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой. Льготы сохраняются также на лекарственных средства и изделия медицинского назначения.

Сохранён также НДС в размере 0% для внутренних межрегиональных авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток.

Поправки в налоговое законодательство были приняты Государственной думой 24 июля и одобрены Советом Федерации 28 июля. Новые правила вступят в силу с 1 января 2019 года.

По оценкам правительства, реализация закона принесет дополнительный доход в федеральный бюджет в размере 620 млрд — 630 млрд рублей.