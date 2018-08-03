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Минэкономики Мексики: Сделка по НАФТА будет к концу августа

Экономика

«Мы настроены оптимистично»

Минэкономики Мексики: Сделка по НАФТА будет к концу августа
Кукрыниксы. Большой вопрос. 1971

Вашингтон, 3 августа 2018, 23:11 — REGNUM  Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо надеется, что новое соглашение по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) появится к концу августа, 3 августа передает агентство Reuters.

«Мы настроены оптимистично. Мы попытаемся заключить сделку до конца августа», — заявил Гуахардо журналистам, комментируя переговоры в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Вашингтоне стартовали переговоры по НАФТА между Мексикой и США. Канада не участвует в данном раунде переговоров.

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