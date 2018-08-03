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Белый дом: США «открыты для переговоров» с Китаем

Экономика

«В последние несколько месяцев мы проводили встречи на высоком уровне»

Белый дом: США «открыты для переговоров» с Китаем
Иван Шилов © ИА REGNUM

Вашингтон, 3 августа 2018, 22:50 — REGNUM  Соединенные Штаты готовы к продолжению переговоров с Китаем, несмотря на эскалацию торговой войны между странами, 3 августа передает агентство Reuters.

«В последние несколько месяцев мы проводили встречи на высоком уровне, и мы остаемся открытыми для дальнейших переговоров с Китаем», — заявила журналистам представитель Белого дома Линдси Уолтерс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 августа Китай заявил о предстоящем введении 25%-ных ввозных пошлин для американских товаров на $60 млрд. США намерены ввести 25%-ные пошлины против китайской продукции на $200 млрд.

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Торговая война между Китаем и США
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