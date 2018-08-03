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Российский банк «Агросоюз» попал под санкции США в отношении КНДР

Экономика

Вашингтон обвинил кредитную организацию в оказании услуг представителям Банка внешней торговли КНДР

Вашингтон, 3 августа 2018, 22:37 — REGNUM  Министерство финансов США ввело ограничительные меры в отношении российского банка «Агросоюз» в рамках санкций против Северной Кореи, сообщила 3 августа пресс-служба американского ведомства.

В распространённом пресс-релизе утверждается, что в период с 2009 по 2013 год «Агросоюз» осуществлял многомиллионные транзакции в интересах кредитных организаций КНДР.

При этом, как сообщается, санкции в отношении банка введены за оказание услуг представителям Банка внешней торговли КНДР в Москве.

Также под ограничительные меры Вашингтона попали китайская компания Dandong Zhongsheng Industry and Trade и северокорейская Ungum.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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