Российский банк «Агросоюз» попал под санкции США в отношении КНДР

Вашингтон, 3 августа 2018, 22:37 — REGNUM Министерство финансов США ввело ограничительные меры в отношении российского банка «Агросоюз» в рамках санкций против Северной Кореи, сообщила 3 августа пресс-служба американского ведомства.
В распространённом пресс-релизе утверждается, что в период с 2009 по 2013 год «Агросоюз» осуществлял многомиллионные транзакции в интересах кредитных организаций КНДР.
При этом, как сообщается, санкции в отношении банка введены за оказание услуг представителям Банка внешней торговли КНДР в Москве.
Также под ограничительные меры Вашингтона попали китайская компания Dandong Zhongsheng Industry and Trade и северокорейская Ungum.
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