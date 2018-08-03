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Япония планирует поставить газохимическое оборудование в Узбекистан

Экономика

Японская компания Marubeni Corporation сотрудничала с Узбекистаном при строительстве Бухарского и Шуртанского НПЗ

Япония планирует поставить газохимическое оборудование в Узбекистан
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Газопровод

Ташкент, 3 августа 2018, 20:54 — REGNUM  Япония выразила готовность инвестировать в проекты АО «Узбекнефтегаза» и поставить оборудование на газохимические комплексы компании, сообщили 3 августа в пресс-службе узбекской компании.

1 августа в Ташкенте состоялась встреча заместителя председателя правления «Узбекнефтегаза» Баходира Сидикова с советником компании Marubeni Corporation Мамору Секияма.

Стороны отметили успешное многолетнее сотрудничество при строительстве Бухарского и Шуртанского НПЗ. Стороны договорились продолжить сотрудничество в нефтегазовой отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Узбекистан и Япония подписали обменные ноты, в рамках которых республике будет предоставлена японская дорожная техника фирмы Sakai Heavy Industries Ltd на сумму $7,3 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония подарила Узбекистану дорожную технику на $7,3 млн

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Экономика Узбекистана
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