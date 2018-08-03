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Банк ВТБ отказался кредитовать авиастроительную «Компанию «Сухой»

Экономика

ПАО «Компания «Сухой» разрабатывает и производит главным образом авиатехнику военного назначения

Банк ВТБ отказался кредитовать авиастроительную «Компанию «Сухой»
Вячеслав Седых © ИА Красная Весна
Банк ВТБ

Москва, 3 августа 2018, 20:21 — REGNUM  Российский банк ВТБ отказался предоставить ПАО «Компания «Сухой» кредитную линию на сумму 5 млрд рублей, сообщает 3 августа Интерфакс, ссылаясь на заявление представителя «Сухого».

По информации агентства, ранее размещенная на портале госзакупок информация о подписании договора ПАО «Компания «Сухой» и банка ВТБ не соответствует действительности, равно как и закупочная документация по данному вопросу.

Стоит отметить, что, по данным финансовой отчетности, ПАО «Компания «Сухой» за 2017 год показала снижение объема долгосрочных финансовых займов почти в полтора раза, в то время как краткосрочные заемные средства компании выросли лишь на 22−23%.

Добавим, что ПАО «Компания «Сухой» разрабатывает и производит главным образом авиатехнику военного назначения, имеющую большое значение для обороноспособности Российской Федерации.

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