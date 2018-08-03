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За полгода экспорт сигарет из Грузии составил более $57 млн

Экономика

Почти вся продукция является реэкспортом

За полгода экспорт сигарет из Грузии составил более $57 млн
Гиви Сипрошвили. Курильщик

Тбилиси, 3 августа 2018, 19:56 — REGNUM  По итогам первых шести месяцев 2018 года Грузия экспортировала сигаретную продукцию на $57,7 млн, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 3 августа Национальное агентство по статистике Грузии.

В Грузии нет крупных табачных производств — почти вся продукция является реэкспортом. Основным потребителем табачного экспорта является Азербайджан, куда было отправлена продукция на $38,7 млн. В Узбекистан экспортировано сигарет на $6,1 млн, в Казахстан — на $5,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2018 года Грузия экспортировала 31,5 млн бутылок грузинского вина. Около 65% от общего экспорта приходится на Россию.

Читайте ранее в этом сюжете: 65% грузинского вина экспортируется в Россию

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Экономика Грузии
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