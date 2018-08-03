В Узбекистане разработают пятилетнюю программу по развитию виноделия

Ташкент, , 19:49 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать пятилетнюю программу по ускоренному развитию виноградарства и модернизации производства алкогольной продукции, которые позволяют производить вино, сообщает 3 августа издание Kun.uz.

3 августа под председательством главы государства состоялось совещание, посвященное развитию винодельческой отрасли. В ходе совещания Мирзиёев дал поручения по привлечению инвестиций в виноделие и производство алкогольной продукции. Глава государства поставил задачу завести и размножить в республике сорта винограда «Пино-нуар», «Шардонэ» и «Совиньон-блан».

Отметим, по итогам первых шести месяцев 2018 года экономический рост в винодельческой отрасли Узбекистана составил 0,9%. Уровень загрузки мощностей по производству шампанского составил 7%, вина — 57%, водки — 71%.

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