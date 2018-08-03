«Пишите в Хьюстон»: тюменских активистов не пустили в Halliburton

Тюмень, , 19:20 — REGNUM Тюменское подразделение транснациональная корпорации Halliburton (США) отказало российским общественникам в проверке надлежащего соблюдения правил обращения с отходами I и II класса опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил эксперт-общественник и член Российского экологического общества Сергей Завьялов.

Общественники намеревались посетить тюменское подразделение Halliburton и проверить, как здесь налажена система сбора опасных видов отходов, в рамках мероприятия центрального штаба ОНФ, призванного в соответствии с новым майским указом президента РФ Владимира Путина, изучить систему сбора опасных видов отходов.

В планах уральских активистов — формирование списков предприятий, работающих в Тюменской области с отходами I и II класса опасности, а также мониторинг обращения с опасными отходами на крупнейших заводах региона.

«Мы составили перечень заводов, обладающих лицензиями на право обращения с опасными отходами. Следующий шаг — практическое изучение ситуации. Мы обратились 3 августа 2018 года в тюменское подразделение Halliburton с просьбой о предоставлении возможности посетить его. И натолкнулись практически на отказ»,— сообщил Сергей Завьялов.

По словам главного по экологии данного предприятия (запись телефонного разговора имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM ), в тюменском подразделении Halliburton нет сотрудника, отвечающего за связи с общественностью. Поэтому визит общественников необходимо согласовывать «с Хьюстоном», то есть с головным офисом транснациональной корпорации.

Центральный штаб ОНФ тюменские общественники проинформировали о «вежливом отказе» от Halliburton. Далее по списку у активистов запланированы визиты на предприятия «СИБУРа» и Антипинский нефтеперерабатывающий завод.

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