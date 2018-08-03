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В Киеве подсчитали стоимость выборов президента и Верховной рады

Экономика

Президентские и парламентские выборы пройдут на Украине в 2019 году

В Киеве подсчитали стоимость выборов президента и Верховной рады
Paul Sableman
Горящие деньги

Киев, 3 августа 2018, 17:54 — REGNUM  Выборы президенты Украины, намеченные на 2019 год, обойдутся государственному бюджету в 2 млрд 354 млн гривен (около $87 млн). Такие данные озвучили 3 августа в Центральной избирательной комиссии Украины.

По оценкам ЦИК, парламентские выборы в стране обойдутся несколько дешевле — более 1 млрд 949 млн гривен (свыше $72 млн). На выборы депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских глав потребуется 247 млн гривен ($9,1 млн).

Кроме этого, ещё свыше 223 млн гривен (более $8,2 млн) потребуется на обеспечение функционирования государственного реестра избирателей, говорится в сообщении.

Напомним, выборы президента на Украине должны состояться весной 2019 года, на осень того же года намечены выборы депутатов Верховной рады.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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