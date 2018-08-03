«Ростелеком» отказался от исковых требований к Новгородской области

Великий Новгород, , 17:50 — REGNUM ПАО «Ростелеком» отказалось от исковых требований к Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, об этом представитель кампании заявил на процессе в Арбитражном суде Новгородской области, в ходе которого «Ростелеком» требовал взыскать из регионального бюджета 83,9 млн рублей за обслуживание системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) и вернуть имущество, предназначенное для работы комплекса.

Речь идёт о договоре на установку и обслуживание комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, заключённого в 2015 году между «Ростелекомом» и «Агентством развития Новгородской области» на сумму 733,4 млн рублей, по которому уже в 2016 году бюджет Новгородской области не смог рассчитаться: компания начала добиваться в суде многомиллионных долгов.

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В 2017 году новый глава региона Андрей Никитин заявил, что контракт обошёлся Новгородской области как минимум вдвое дороже, чем на похожие системы в других регионах России, к проверке договора подключились правоохранительные органы.

В отношении бывшего директора «Агентства развития Новгородской области» Сергея Слупицкого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), сейчас оно рассматривается в суде. Кроме того, Федеральной антимонопольной службой был установлен факт картельного сговора между организациями, которые участвовали в установке элементов системы фотовидеофиксации — «Агентство развития Новгородской области» было привлечено к административной ответственности, а договор расторгнут в судебном порядке.

По данным пресс-центра правительства Новгородской области, в региональном бюджете удалось сохранить более 360 млн рублей. Имущество «Ростелекома», которое входило в систему фотовидеофиксации, будет возвращено компании согласно плану-графику, утвержденному сторонами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, куратором проекта был бывший вице-губернатор Новгородской области Виктор Нечаев, арестованный в Москве в 2015 году и приговорённый за мошенничество к 3,5 годам колонии.

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Камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД с ноября 2017 года в регионе были отключены, власти региона заявили о намерении восстановить работу системы.