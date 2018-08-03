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Власти Крыма заверяют, что цены на жильё не будут расти

Экономика

Местные чиновники не видят предпосылок к их росту в ближайшее время

Власти Крыма заверяют, что цены на жильё не будут расти
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым. Ялта

Симферополь, 3 августа 2018, 17:49 — REGNUM  Цены на жилье в Крыму не будут расти как минимум до весны 2019 года. Такое мнение журналистам в Симферополе 3 августа высказал зампредседателя Совета министров Крыма Виталий Нахлупин.

«Я не думаю, что стоимость жилья на полуострове продолжает расти. Мы держимся в параметрах коммерческой стоимости — 55−65 тысяч рублей за квадратный метр. Экономических предпосылок для увеличения его стоимости и себестоимости мы не видим», — отметил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года на полуострове было зафиксировано незначительное снижение цен на жильё. В частности, средняя цена квартир на вторичном рынке Крыма опустилась на 2,8%, а в новостройках на 3,4% относительно значений 2016 года. Средняя стоимость покупки квартиры в новостройке региона снизилась тогда до 4,36 млн рублей, а в старом доме — до 4,39 млн рублей.

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Динамика цен на недвижимость
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