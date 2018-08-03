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Темпы оттока населения из Магаданской области снизились

Экономика

В 2017 году регион покинул 1% населения, заявил Владимиру Путину врио губернатора Сергей Носов

Темпы оттока населения из Магаданской области снизились
Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

Москва, 3 августа 2018, 17:48 — REGNUM  Темпы оттока населения Магаданской области в 2017 году снизились. Об этом президенту России Владимиру Путину заявил врио губернатора Сергей Носов, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин провёл с Носовым рабочую встречу. В ходе неё последний отметил, что рост экономических показателей в 2017 году произошёл благодаря, в том числе, выравниванию тарифов. Но не все негативные тенденции преодолены, и одна из них — отток населения. Он продолжился и в 2017 году, хотя темпы сократились. Жителей региона стало меньше на 1%.

Отметим, численность населения региона своего пика достигла в 1987 году, составив 550 тыс. человек. Затем она начала неуклонно снижаться. Сейчас в Магаданской области проживают порядка 144 тыс. человек.

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