Темпы оттока населения из Магаданской области снизились

Москва, , 17:48 — REGNUM Темпы оттока населения Магаданской области в 2017 году снизились. Об этом президенту России Владимиру Путину заявил врио губернатора Сергей Носов, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин провёл с Носовым рабочую встречу. В ходе неё последний отметил, что рост экономических показателей в 2017 году произошёл благодаря, в том числе, выравниванию тарифов. Но не все негативные тенденции преодолены, и одна из них — отток населения. Он продолжился и в 2017 году, хотя темпы сократились. Жителей региона стало меньше на 1%.

Отметим, численность населения региона своего пика достигла в 1987 году, составив 550 тыс. человек. Затем она начала неуклонно снижаться. Сейчас в Магаданской области проживают порядка 144 тыс. человек.