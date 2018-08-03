Приднестровье: гастарбайтеры насыщают валютой экономику, «убитую» Шевчуком

Тирасполь, , 17:08 — REGNUM За первые шесть месяцев 2018 года в Приднестровье поступило из-за рубежа переводов на общую сумму $45,1 млн, что на 28,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Как сообщили ИА REGNUM в Приднестровском республиканском банке, это сопоставимо с рекордным по общему переводов 2014 годом — тогда в республику поступило за весь год $100,4 млн.

После этого на фоне событий на Украине и из-за действий тогдашнего руководства республики во главе с Евгением Шевчуком в ПМР начался финансовый и валютный кризис, и объем переводов резко снизился, а многие получатели переводов ездили обналичивать их в соседнюю Молдавию, т.к. банки в ПМР не выдавали валюту.

В первом полугодии 2018 года большая часть средств поступило из России — $29,9 млн. Далее следуют Израиль — $3 млн, США — $1,9 млн, Италия — $1,3 млн, Германия — $1,2 млн и Турция — $1,1 млн. В структуре переводов большинтсво отдают предпочтение долларам США — 60,6% от всех денежных переводов сделаны в американской валюте, в российских рублях — 25,6%, евро — 13,7%, в молдавских леях — 0,1%.

Из Приднестровья за полугодие было перечислено $13,8 млн, что примерно соответствует прошлогоднему значению. Больше всего денег из ПМР переводят опять же в Россию — $9,1 млн. Далее следуют Украина ($2 млн), Турция ($0,6 млн), Израиль и Китай ($0,2 млн), Белоруссия и США — ($0,1 млн).

В Центробанке ПМР отметили, что рост денежных переводов (и, соответственно, приток валюты в республику) играют стабилизирующую роль для финансовой системы в целом.

В соседней Молдавии, напомним, за первые полгода в страну от гастарбайтеров поступило около $640 млн, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них около 30% — из России. Денежные переводы от более чем миллиона молдавских гастарбайтеров в последние годы составляли от 17% до 30% ВВП Молдавии и являлись основным «двигателем» потребления и роста молдавской экономики.

Читайте ранее в этом сюжете: Вернут ли гастарбайтеры Молдавии украденный миллиард? Переводы растут