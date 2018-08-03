Тамбовская область вошла в число самых здоровых регионов ЦФО

Тамбов, , 16:48 — REGNUM Тамбовская область по итогам 2017 года вошла в число самых здоровых регионов Центрального федерального округа, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики со ссылкой на статистические данные, опубликованные Минздравом России.

В лечебных учреждениях области было зафиксировано в прошлом году более полутора миллионов случаев заболеваний, или более 146 тыс. недугов на 100 тыс. человек населения. Самым здоровым регионом ЦФО стала Курская область с показателем 115 тыс. болезней на 100 тыс. человек. Более низкая заболеваемость, чем на Тамбовщине, отмечена также в Москве, Московской и Калужской областях.

Профилактика заболеваемости, повышение качества и доступности медицинской помощи являются одним из приоритетов губернатора Александра Никитина.

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В сфере здравоохранения в Тамбовской области реализуются такие приоритетные направления, как формирование здорового образа жизни, совершенствование первичной медико-санитарной помощи с акцентом на сельское здравоохранение, обеспечение отрасли квалифицированными медицинскими кадрами, совершенствование работы скорой и неотложной медицинской помощи, развитие специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, электронное здравоохранение.

В результате в 2017 году удалось добиться снижения общей смертности населения на 5% к уровню 2016 года, в то время как в среднем по России он снизился на 3,9%. При этом темпы снижения смертности на селе гораздо выше, чем в городе. Значительно сократилась смертность от туберкулеза, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Самыми «больными» регионами России стали Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Карелия и Коми, где врачи зафиксировали больше 230 тыс. болезней на 100 тыс. человек. В ЦФО самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Орловской (более 194 тыс. болезней), Владимирской (свыше 182 тыс.) и Тверской областях (170 тыс. заболеваний).