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Таджикистан построит в Узбекистане цементный завод

Экономика

Власти Таджикистана поддержали инвестиции бизнеса в соседнюю республику

Таджикистан построит в Узбекистане цементный завод
Joe Mabel
Цементный завод

Душанбе, 3 августа 2018, 19:21 — REGNUM  Компания из Таджикистана планирует построить в Сурхандарьинской области Узбекистана цементный завод, сообщает 3 августа издание «Подробно.uz» со ссылкой на министра экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода.

По его словам, частная компания, которая займется строительством, производит цемент в Таджикистане. Министр также отметил высокие темпы роста взаимного товарооборота, что стало возможным благодаря кардинальным изменениям в отношениях между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля между Узбекистаном и Таджикистаном было запущено сразу два авиарейса: Душанбе — Самарканд и Душанбе — Ташкент. Регулярное авиасообщение между двумя странами отсутствовало с 1992 по 2017 год.

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Таджико- узбекские отношения
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