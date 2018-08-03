Стоимость трех новых станций метро в Алма-Ате составит $286 млн

Алма-Ата, Казахстан, , 16:17 — REGNUM В Алма-Ате стоимость строительства трех станций метрополитена «Сарыарка», «Достык» и «Калкаман» обойдется бюджету в 100 млрд тенге ($286 млн), сообщает 3 августа издание Zakon.kz.

Планируется, что после ввода объектов в эксплуатацию пассажиропоток метрополитена вырастет с 40 до 100 тыс. человек в сутки. Директор технического отдела службы капитального строительства метрополитена Масксат Сейткулов также пояснил, что расширение сети сдерживается нехваткой финансирования.

Напомним, ранее СМИ Казахстана сообщали, что станции планируется запустить в 2021 году. Алма-Атинский метрополитен был запущен 1 декабря 2011 года. Общая протяженность метро составляет 11 км. В настоящее время действует девять станций.

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