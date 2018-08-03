ООН рекомендовала Казахстану продвигать органические продукты

Астана, , 15:59 — REGNUM Для развития производства органических продуктов питания в Казахстане требуется надежная система сертификации, которая получит признание и доверие на международном уровне, сообщили 2 августа в пресс-службе ООН.

Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) считают, что органическое сельское хозяйство в Казахстане рентабельно и может принести фермерам выгоду. Специалисты считают, что развитию рынка препятствуют низкая урожайность и отдаленность от внешних рынков.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле средняя заработная плата работников сельского хозяйства в Казахстане составила 42,4% от среднемесячной зарплаты по стране. Работники сельского, лесного и рыбного хозяйства получают 93,7 тыс. тенге (16,9 тыс. рублей).

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