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ООН рекомендовала Казахстану продвигать органические продукты

Экономика

Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) провели в июле семинары

Астана, 3 августа 2018, 15:59 — REGNUM  Для развития производства органических продуктов питания в Казахстане требуется надежная система сертификации, которая получит признание и доверие на международном уровне, сообщили 2 августа в пресс-службе ООН.

Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) считают, что органическое сельское хозяйство в Казахстане рентабельно и может принести фермерам выгоду. Специалисты считают, что развитию рынка препятствуют низкая урожайность и отдаленность от внешних рынков.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле средняя заработная плата работников сельского хозяйства в Казахстане составила 42,4% от среднемесячной зарплаты по стране. Работники сельского, лесного и рыбного хозяйства получают 93,7 тыс. тенге (16,9 тыс. рублей).

Читайте ранее в этом сюжете: Сельское хозяйство Казахстана: зарплата на 42,4% ниже средней по стране

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Экономика Казахстана
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