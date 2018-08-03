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Китай введет пошлины на американские товары общей суммой в $60 млрд

Экономика

На этот шаг Пекин пойдет, если Вашингтон не остановит эскалацию торговой войны

Китай введет пошлины на американские товары общей суммой в $60 млрд
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Пекин, 3 августа 2018, 15:41 — REGNUM  Власти Китая введут пошлины на ввоз товаров из США на общую сумму $60 млрд, если администрация президента США Дональда Трампа не остановит эскалацию нынешней торговой войны между двумя странами, заявили 3 августа в министерстве торговли КНР, сообщает британское агентство Reuters.

Данный шаг мотивирован сделанной раннее угрозой главы Белого дома о повышении пошлин на китайские товары с 10% до 25%. В министерстве торговли КНР назвали свой ответный шаг «рациональным и сдержанным», а также направленным на защиту своих интересов и предотвращения «эскалации торговых противоречий».

Напомним, ранее глава МИД КНР Ван И во время визита на саммит АСЕАН в Сингапуре указал на стремление Пекина на равных искать разрешение противоречий между Вашингтоном и Пекином в области торговли.

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Торговые войны США
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