Нефть: тренд будет повышающим

Москва, , 15:33 — REGNUM Стоимость барреля нефти на прошлой неделе медленно и уверенно сползала к нижней границе коридора, определенного по сделке ОПЕК +, до 72 долларов за бочку. Этому способствовали несколько факторов, как внутренних, так и внешних. Основными, как обычно, стал прирост добычи нефти в России (на 260 тыс. баррелей в сутки), повышение запасов в хранилищах США (на 0,9%), а также повышение общего объема добычи в странах-экспортерах черного золота, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк.

«В то же время можно отметить факторы, которые будут влиять на котировки нефти уже на этой неделе, причем теперь тренд будет повышающим. На ближайшую перспективу будут влиять как общий рост экономики (почти на 0,4% лучше), так и приведение добычи к уровням, оговоренным ранее между всеми участниками ОПЕК+. Повышение стоимости котировок может начаться и из-за проблем Саудовской Аравии, как добросовестного поставщика ресурсов», — пояснил эксперт.

Их вторжение в Йемен не принесло ощутимых результатов, кроме человеческих потерь, но теперь хуситы Йемена начинают давить на больное место саудитов — поставки нефти по морскому пути. Они уже атаковали два нефтяных супертанкера саудовской компании «Бахри», проходивших через Баб-эль-Мандебский пролив. В день по нему перебрасываются 4,8 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов, поэтому следующие попытки обстрела могут привести к парализации этого пути уже сегодня.

«Стоимость барреля нефти на 3 августа ожидается на уровне $74, скачок цен не будет большим из-за отсутствия большого количества участников рынка и не сможет поднять котировки выше, чем на доллар. Сигнал на покупку можно поставить и на ближайшую перспективу», — полагает Друщляк.

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