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Врио главы Колымы предложил Путину идеи по экономии бюджета

Экономика

И просит поддержки

Москва, 3 августа 2018, 15:30 — REGNUM  Врио главы Колымы Сергей Носов просит президента Владимира Путина о поддержке. Разговор зашёл во время обсуждения малой авиации и её необходимости для Магаданской области и всего Дальнего Востока.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин провёл рабочую встречу с Носовым. Речь зашла в том числе и о малой авиации. На Колыме, по словам Носова, её нет, но она жизненно необходима. Носов заявил, что уже встречался с представителями авиакомпании «СиЛА», а затем отметил, что хотел бы обратиться к главе государства за поддержкой и с идеями, которые основаны на экономии бюджета.

«Да, хорошо, сейчас посмотрим», — ответил Владимир Путин.

Напомним, Носов стал врио главы Колымы в мае. А в сентябре ожидаются выборы губернатора.

Читайте ранее в этом сюжете: Врио главы Колымы: Дальнему Востоку жизненно необходима малая авиация

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