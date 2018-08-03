УФАС: Три молокозавода в Чувашии заменяли сырое молоко сухим

Чебоксары, , 15:24 — REGNUM Антимонопольщики Чувашии по итогам проверок на молочном рынке выдали предупреждение трём переработчикам, которые при производстве молочной продукции в нарушением ГОСТов использовали сухое молоко вместо сырого. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом на пресс-конференции заявил сегодня, 3 августа, глава Чувашского УФАС Вячеслав Борисов.

Разбирательства начались после падения зимой закупочных цен на сырое молоко. Это произошло не только в Чувашии, но и в ряде других регионов страны. «Много обращений» тогда поступило антимонопольщикам, в том числе в Чувашии.

«Основную проблему увидели не в сговоре закупщиков молока, так как анализ их деятельности показал, что торговая наценки фактически не увеличивалась в зависимости от снижения закупочной цены на молоко. Фактически им диктовали закупочные цены заводы-переработчики молока. В этой связи начали анализировать деятельность переработчиков. Признаков злоупотребления доминирующим положением не установлено. Но мы увидели, что некоторые молокоперерабатывающие организации начали замещать сырое молоко сухим молоком при производстве молочной продукции», — сказал Вячеслав Борисов, отметив, что это является нарушением ГОСТов.

«Когда факт был лабораторно доказан, нашим участникам рынка выдали предупреждение о прекращении деятельности по производству молочной продукции с использованием сухого молока с нарушением ГОСТов», — отметил руководитель антимонопольной службы Чувашии.

По его словам, два предприятия отчитались «о том, что приняли все меры по недопущению впредь подобных случаев». Срок выполнения ещё одного предупреждения не истёк. В УФАС Чувашии отметили, что речь идёт об обществах «Вурнары завод СОМ», «Аккондмолоко» и «Ядринмолоко».

Как сообщало ИА REGNUM, зимой во многих регионах страны зимой вместо ожидаемого роста произошёл резкий спад цен на сырое молоко как от организаций, так и от населения. В Чувашии средняя закупочная цена на сырое молоко упала на 35%. Власти в качестве основных причин называли увеличение объемов импорта сухого молока и сливочного масла, рост производства молока и снижение потребления населением молока и молочной продукции.

Читайте также:Власти Чувашии подозревают ценовой сговор на рынке молока

Читайте ранее в этом сюжете: Расследование УФАС: в Чувашии питьевое молоко могли заменять сухим