25,8 млн рублей направят в Калужской области на ремонт гидросооружений

Калуга, , 15:15 — REGNUM В Калужской области продолжается ремонт гидротехнических сооружений, а также очистка рек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, так, ремонтные работы гидротехнических сооружений начались на прудах рек Ксема и Шумка в районе деревни Дылдино Боровского района. На эти цели планируется направить свыше 11,1 млн рублей. Финансирование осуществляется из областного и федерального бюджетов.

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Также началась реконструкция гидротехнических сооружений, расположенных на реке Дырочная в юго-восточной части города Белоусово. Финансирование на сумму 14,7 млн рублей также будет выделено из областной и федеральной казны.

Помимо этого, планируется расчистить около двух километров русла реки Жиздра вблизи одноимённого районного центра.

«Это будет способствовать общему оздоровлению водной среды и прибрежных территорий», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно утверждённой региональным министерством природных ресурсов долгосрочной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области» до 2020 года на реализацию водохозяйственных мероприятий будет направлено почти 12 млрд рублей, в том числе, более 8 млрд рублей из средств федерального бюджета.

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