«Рост уровня медицины даёт толчок к увеличению пенсионного возраста»

Курган, , 15:14 — REGNUM Повышение пенсионного возраста необходимо. Во-первых, намного улучшилось качество жизни, оно и далее буде только улучшаться. Во-вторых, лучше стало медицинское обслуживание, появились новые технологии. Это способствует продолжительности жизни населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер», депутат Курганской городской Думы Юрий Истомин.

Медицинские учреждения стали больше уделять внимания здоровью граждан: проводят профилактику, медосмотры, диспансеризацию граждан. В связи с этим качество жизни будет улучшаться, и, соответственно, повышаться продолжительность жизни. Сейчас население путает государственную и частную медицину, это две разные вещи. Каждый человек в нашем государстве имеет право на бесплатное медицинское обслуживание.

«Уровень активности граждан в предпенсионном и пенсионом возрасте повысился. Люди стали больше задумываться и следить за своим здоровьем. Ранее пенсионеры не берегли свое здоровье, сейчас ситуации кардинально поменялась. Профилактическая работа дала положительный результат — человек сам начал заботится о своем здоровье. Борьба с алкоголизмом, с курением, спортивный и здоровый образ жизни — всё это дает направление на повышение пенсионного возраста», — высказал свое мнение Истомин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»