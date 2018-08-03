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Эксперты из Казахстана ознакомились со строительством Белорусской АЭС

Экономика

1 и 2 августа Белоруссию посетила делегация из Казахстана

Астана, 3 августа 2018, 15:33 — REGNUM  Специалисты из Казахстана ознакомились с ходом строительства Белорусской АЭС и изучили опыт реализации национальной ядерной энергетической программы Белоруссии, сообщили 3 августа в пресс-службе государственного предприятия «Белорусская АЭС».

1 и 2 августа в рамках программы технического сотрудничества МАГАТЭ Белоруссию посетила делегация из Казахстана. Казахстанские специалисты ознакомились с системой подготовки персонала в учебно-тренировочном центре АЭС и с с информационной работой предприятия.

Напомним, в конце июля в министерстве энергетики Казахстана сообщили, что введение в США пошлин на импорт урана может негативно сказаться на казахстанском экспорте урана.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан: американские пошлины ударят по экспорту урана

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Атомная энергетика
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