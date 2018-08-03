На Украине подорожало строительство зданий

Киев, , 15:00 — REGNUM Стоимость строительно-монтажных работ на Украине за первое полугодие 2018 года выросла на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Согласно статистическим данным, стоимость строительства инженерных сооружений выросла на 27,5%, комплексных промышленных сооружений — на 25,4%, трубопроводов и линий электропередач — на 21,5%.

Напомним, цена на строительно-монтажные работы в 2017 году выросла на 13,4% по сравнению с 2016 годом.

Отметим, что ранее правительство Украины подготовило санкции против 19 российских компаний и 22 физических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста. Также под санкции ЕС попали шесть компаний из России, строивших мост через Керченский пролив.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев готовит санкции против 19 компаний, строивших мост в Крым