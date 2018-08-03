Врио губернатора призвал «убрать портянки» со зданий в центре Пскова

Псков, , 14:59 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил навести порядок в размещении вывесок и наружной рекламы в центре Пскова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-служба администрации региона, этот вопрос был поднят при обсуждении проблемы жильцов дома №22 по Октябрьскому проспекту в Пскове, которые пришли сегодня, 3 августа, на личный приём к главе региона.

Помимо плачевного состояния самого здания, жители пожаловались на многочисленные вывески и рекламные баннеры, которые портят внешний вид дома.

Михаил Ведерников поручил председателю государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елене Яковлевой вместе с администрацией города Пскова разработать и принять единый порядок, который бы регламентировал внешний вид и размещение вывесок и наружной рекламы.

«Собянин же убрал все эти портянки со зданий в центре города. Нам тоже нужно навести порядок», — заявил Михаил Ведерников, приведя в пример опыт Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 39-м Международным Ганзейским дням, которые Псков будет принимать в июне 2019 года, в городе планируется масштабное благоустройство, в том числе ремонт фасадов. Из федерального бюджета Псковской области на эти цели выделено около 500 млн рублей.