Рейтинг по Уральскому ФО: лучшее ЖКХ — в Югре, худшее — в Зауралье

Ханты-Мансийск, , 15:05 — REGNUM В регионах Уральского федерального округа коммунальные службы работают на порядок лучше, чем в целом по России. Первые строчки рейтинга качества работы коммунальных служб в муниципалитетах, уверенно заняли города Югры Нижневартовск и Сургут, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В опросе приняли участие более 64 тыс. человек, проживающих в 150 городах России. Работа коммунальщиков оценивалась по 10-балльной шкале. В среднем жители России оценили работу коммунальных служб на 5,4 балла из 10. Учитывая, что год назад оценка по стране была ровно 5 баллов, коммунальные службы стали работать лучше, но недостаточно хорошо.

Отмечены в рейтинге и города Уральского федерального округа. По качеству коммунальных услуг первое место в стране занял Нижневартовск (ХМАО). В 2018 году он набрал 7,3 балла, тогда как в 2017 году — 6,8. На втором месте Абакан (Хакасия) с 7 баллами, на третьем — Анапа (Краснодарский край) с 6,9 баллами.

Экономическая столица Югры, Сургут, занял по качеству услуг ЖКХ в стране четвёртое место с 6,9 баллами. Практически он разделил почётное третье место с Анапой. Тюмень на седьмом месте с 6,6 баллами.

Екатеринбург очутился на 41-м месте с 5,9 баллами. Отметим, что по качеству коммунальных услуг столицу Среднего Урала опередил соседний Каменск-Уральский (Свердловская область), занявший 25 строку во всероссийском рейтинге с 6,2 баллами. Нижний Тагил попал на 63-ю строку с 5,6 баллами.

Челябинск на 94-м месте с 5,3 баллами. Его опережают такие города Челябинской области, как Магнитогорск (38 место; 5,9 баллов) и Миасс (40 место; 5,9 баллов).

Курган занял в рейтинге по качеству работы коммунальных служб 116 место с 5,1 баллами.

Читайте ранее в этом сюжете: Качеством услуг ЖКХ удовлетворены 84% жителей России: опрос