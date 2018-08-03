В Ростове-на-Дону реконструкция моста обойдётся в 2,7 млрд рублей

Ростов-на-Дону, , 14:42 — REGNUM Мост на улице Малиновского в Ростове-на-Дону, несколько лет нуждающийся в обновлении, отремонтируют. Эта статья расходов прописана в перечне стратегических проектов социально-экономического развития города до 2035 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Реконструкцию путепровода с реконструкцией автодороги от улицы Факельная до улицы Типографская планируется провести в течение 2018−2019 годов. Обойдутся работы в 2,7 млрд рублей. Эти средства будут выделены из регионального и муниципального бюджетов.

Ремонт обусловлен необходимостью увеличения пропускной способности путепровода, приведением путепровода и автомобильной дороги в нормативное состояние, отвечающее требованиям технической категории объектов и их эксплуатации, аварийным состоянием моста. После проведённых работ пропускная способность моста должна увеличиться, транспортная нагрузка на улично-дорожную есть Западного жилого массива — снизиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году мост на улице Малиновского неоднократно не выдерживал нагрузок в часы пик. В начале прошлого года путепровод разошёлся дважды за месяц. После этого дорожники ремонтировали мост, но, судя по всему, не очень качественно.

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