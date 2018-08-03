Финансирование «Лахта Центра» достигло 100 млрд рублей — СМИ

Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM Сумма активов АО «МФК Лахта центр», которое достраивает многофункциональный комплекс с небоскребом на берегу Финского залива, по итогам 2017 года достигла 118 млрд рублей, увеличившись за года 45 млрд рублей. Такие данные привел 3 августа «Интерфакс» со ссылкой на систему «СПАРК-Интерфакс».

"Источником финансирования являются только займы оператору проекта АО «МФК Лахта центр», сумма которых на конец 2017 года составила 99,543 млрд рублей», — отмечает источник.

При этом общая стоимость возведения «Лахта Центра» официально не озвучивалась, а несостоявшийся проект «Охта Центра», от которого отказалась компания «Газпром», ранее оценивался в 60 млрд рублей.

Как сообщает агентство, заемные средства компанией «МФК Лахта центр» пока не возвращались, и проценты по ним еще не выплачивались.

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Строительство «Лахта центра» — комплекса площадью 400 тыс. кв. м — ведётся в Санкт-Петербурге, на берегу Финского залива с 2012 года. Офисные пространства комплекса, высота башни которого составила 462 метра, займут структуры группы «Газпром». Помимо этого в высочайшем здании Европы будут оборудованы открытый амфитеатр, обзорная площадка, концертный зал-трансформер, детский научно-образовательный центр с планетарием, панорамные рестораны и галереи.

В конце октября 2018 года должен быть получен акт ввода объекта в эксплуатацию после чего «Газпром» начнёт обустраивать свои офисы.

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