В Госдуме предложили создать в РФ специальную антисанкционную структуру

Москва, , 14:32 — REGNUM Создать в России специальную структуру, которая анализировала бы санкционные действия США в отношении страны предложил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

«Я считаю своевременным создание специальной структуры, которая будет анализировать санкционные действия США в отношении нашей страны. Цель — проработка эффективных ответов на недружественные шаги со стороны Вашингтона. Эта организация координировала бы работу всех наших ведомств в этом вопросе и в целом — открывала бы глаза всему миру», — сказал Шхагошев.

По его мнению, задача структуры — «разъяснить всем, каким образом США проводят эту политику, ведь этой стране в настоящее время не откажешь в ее способности поднимать фальшивую пыль».

Конгресс США рассмотрит законопроект о новых санкциях в отношении России. Парламентарий отметил, что один из авторов документа сенатор Кори Гарднер говорит о возможном внесении России в список стран-спонсоров терроризма.

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