«Планка пенсионного возраста слишком завышена»

Липецк, , 14:32 — REGNUM Если рассматривать повышение пенсионного возраста, то это очень положительная и своевременная мера. Ситуация в России складывается так, что этот шаг необходим — число пенсионеров в стране неуклонно растёт, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор МБОУ Гимназия с. Боринское Липецкого муниципального района Светлана Щербатых.

Но хочется отметить, что шаг правительства РФ по повышению пенсионного возраста должен быть не таким резким. Женщинам планируется поднять планку на восемь лет — это чересчур, а мужчинам и пяти лет много. Потому что, несмотря на то, что по данным Минддрава, продолжительность жизни в стране увеличивается, но тем не менее мало мужчин доживают до пенсии.

«В целом я «за» повышение пенсионного возраста, но хотелось бы, чтобы срок был поменьше. Например, женщине сделать выход на пенсию в 60 лет — это нормально, они и живут дольше, чем мужчины, и крепче, а мужчин надо пожалеть, увеличить планку, но меньше пяти лет», — высказала свое мнение Щербатых.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»