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«Демографическая яма 90-х годов требует повышения пенсионного возраста»

Экономика

Мера правительства РФ очень своевременная, заявил эксперт

Липецк, 3 августа 2018, 14:06 — REGNUM  Повышение пенсионного возраста однозначно необходимо, потому что в России наблюдается снижение трудоспособного населения, на рынок труда выходят 90-е годы XX века, когда отмечался демографический провал, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель начальника Управления труда и занятости Липецкой области Дмитрий Жуков.

Количество трудоспособных, родившихся в 90-е годы, получается малочисленным, в настоящее время образовалась демографическая яма и повышение пенсионного возраста — это необходимый шаг по восполнению трудовых ресурсов. При этом положительный момент для нынешних пенсионеров — значительно увеличатся пенсии (на 1 тыс. рублей в месяц), это существенная прибавка.

«Изменения в пенсионом законодательстве РФ обязательно нужны, и сейчас из-за демографического провала самый подходящий момент. Мера правительства РФ очень своевременная», — высказал свое мнение Жуков.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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