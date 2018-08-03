«Демографическая яма 90-х годов требует повышения пенсионного возраста»

Липецк, , 14:06 — REGNUM Повышение пенсионного возраста однозначно необходимо, потому что в России наблюдается снижение трудоспособного населения, на рынок труда выходят 90-е годы XX века, когда отмечался демографический провал, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель начальника Управления труда и занятости Липецкой области Дмитрий Жуков.

Количество трудоспособных, родившихся в 90-е годы, получается малочисленным, в настоящее время образовалась демографическая яма и повышение пенсионного возраста — это необходимый шаг по восполнению трудовых ресурсов. При этом положительный момент для нынешних пенсионеров — значительно увеличатся пенсии (на 1 тыс. рублей в месяц), это существенная прибавка.

«Изменения в пенсионом законодательстве РФ обязательно нужны, и сейчас из-за демографического провала самый подходящий момент. Мера правительства РФ очень своевременная», — высказал свое мнение Жуков.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»