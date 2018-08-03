Власти Киргизии предлагают увеличить налог с продаж с 2% до 5%

Бишкек, , 14:05 — REGNUM Правительство Киргизии подготовило законопроект о внесении в Налоговый кодекс изменений, позволяющих увеличить ставку налога с продаж с 2% до 5%. Об этом сообщил министр экономики Олег Панкратов, пишет «Tazabek».

По словам чиновника, власти меняют систему налогообложения в три этапа.

«Первый этап — отмена налога с продаж для экспортеров, второй — отмена налога с продаж для тех, кто работает с безналичными платежами. Сегодня, по-сути, налог с продаж перестал быть таковым, он стал налогом на наличные расчеты с населением. Третий этап — рассматривали два варианта, либо ограничить право расчета с населением наличными деньгами, либо пытаться делать это невыгодным», — уточнил он.

Глава министерства экономики Киргизии отметил, что если продавцы не желают использовать POS-терминалы, то это означает наличие риска «серых схем».

«Мы не предлагаем запретить, а хотим сделать переход на безналичные платежи экономически выгодным, поэтому эти ставки применяемы только для тех, кто проводит наличные расчеты. Если уходите на безналичный расчет, то это к ним не применяется. Пока это только концепция, она будет обсуждаться с бизнесом, посмотрим на реакцию бизнеса», — подытожил Панкратов.

ИА REGNUM напоминает, что поступления в республиканский бюджет Киргизии в первой половине 2018 года составили около 69,3 млрд сомов (более 64,1 млрд рублей по текущему курсу) и выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5 млрд сомов (свыше 4,6 млрд рублей), то есть на 7,7%.

При этом по линии налоговой службы — более 29,3 млрд сомов (свыше 27,1 млрд рублей).