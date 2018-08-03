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В Узбекистане подготовили закон о таможенной службе ко второму чтению

Экономика

Законопроект был одобрен в первом чтении

В Узбекистане подготовили закон о таможенной службе ко второму чтению
Карл Шпицвег. Таможня. Часовой на городской стене (фрагмент). 1870

Ташкент, 3 августа 2018, 14:05 — REGNUM  Члены комитета по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана рассмотрели законопроект «О государственной таможенной службе», сообщает 3 августа издание «Народное слово».

Законопроект был одобрен в первом чтении. Планируется, что принятие проекта усовершенствует деятельность таможенных органов и системы таможенного администрирования за счет принятия общепринятых международных норм. В комитете добавили, что закон ускорит развитие предпринимательства туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, реформа таможенной системы Узбекистана связана с несоответствием действующего таможенного законодательства современным требованиям.

Например, длительное поддержание высоких таможенно-тарифных ставок на импортные товары не стимулирует должным образом отечественного производителя.

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Экономика Узбекистана
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