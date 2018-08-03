В Костромской области запускают «новый механизм» защиты прав дольщиков

Кострома, , 13:55 — REGNUM Костромские власти обещают завершить строительство проблемных домов при помощи «нового механизма защиты прав дольщиков», сообщает пресс-служба губернатора области.

Суть нового механизма состоит в том, что «инвесторам, взявшим на себя обязательства завершить возведение недостроенных зданий по долевым договорам, в аренду без проведения торгов будут предоставляться земельные участки».

В пресс-службе отмечают что, такая мера будет применяться только в крайних случаях, «когда все иные варианты по достройке объектов не принесли результата». Соответствующая законодательная инициатива была принята сразу в трех чтениях.

Местные власти утверждают, что благодаря новому закону будет завершено строительство многоквартирного дома Некрасовском шоссе в Костроме, который должен был быть сдан в эксплуатацию в 2015 году.

В качестве инвестора выступила организация ООО «Невская строительная компания», которой «рекомендовано завершить строительные работы на объекте и сдать его в эксплуатацию до конца 2018 года». Строители подключат дом к коммуникациями, проведет внутренние инженерные сети, установит окна, сделает внутреннюю отделку и благоустроит прилегающую к дому территорию.