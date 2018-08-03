Процесс проверки клиентов в Deutsche Bank оказался не без изъянов

Берлин, , 13:53 — REGNUM В процедурах контроля клиентов Deutsche Bank, направленных на предотвращение преступлений в сфере легализации (отмывания) денег, как оказалось, есть ряд пробелов. О выявленных недостатках говорится в двух обзорах организации от 5 июля и 9 июля, пишет Reuters.

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Так, в 13-страничном докладе сообщается, что крупнейший банк Германии при проверке обработки данных клиентов обнаружил нулевую процентную ставку в таких странах, как Россия, Ирландия, Испания, Италия и Южно-Африканская Республика. Кроме того, проблемы с отсутствием проверки адресов клиентов и их источников средств были выявлены в России. Также из документов следует, что клиентов не проверяли на статус «политически значимого лица».

В самом банке отметили, что проводимые процедуры по предотвращению финансовых преступлений были слишком сложными, но все же показали свою эффективность. При этом в Deutsche Bank признали, что внутренние процессы организации всё же нуждаются в улучшениях.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован на $629 млн за участие в схеме отмывания денег через свои филиалы в Великобритании и России. Такое решение приняли финансовые органы США и Великобритании. По данным расследования, через банк из РФ было выведено около $10 млрд. Схема вывода, как утверждают аналитики, была довольно простой: в Москве российские предприниматели покупали ценные бумаги предприятий за рубли, а затем тут же реализовывали эти же акции в Лондоне по той же цене, но уже за доллары. Средства от продажи поступали на счета офшорных компаний.

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